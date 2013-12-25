Под Киевом найден джип обидчиков Татьяны Чорновол – СМИ

В Броварах Киевской области был найден разбитый джип Porch Cayene Turbo, на котором ехали подозреваемые в избиения журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом со ссылкой на источник в следственных органах, сообщает УНН.

"Porch Cayene Turbo нашли в Броварах", - сообщил источник. По его словам, у автомобиля были технические повреждения.

Ранее "Главред" сообщал, что активистка Евромайдана Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Она ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" джип, из которого вышли несколько мужчин. Они вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

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