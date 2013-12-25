Избитой Татьяне Чорновол сделают несколько операций: лицо будут собирать заново

Зверски избитая журналистка Татьяна Чорновол должна будет перенести ряд сложных операций. Нос активистки Евромайдана сломан в пяти-семи местах, поэтому лицо будут собирать заново.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Соня Кошкина.

По ее словам, завтра - первая операция, а всего их будет несколько.

Операции нужны в связи с травмой головы. "Сотрясение сильнейшее. Били в основном по голове и лицу. Явно намеренно. Остальные части тела защищала одежда, да и не сильно на них концентрировалась. У ублюдков, кажется, задача стояла череп ей проломить", - написал Кошкина.

Опасения вызывает состояние лицевой кости, где засели осколки. "Правый глаз цел, но надбровную дугу и все, что рядом надо собирать заново", - рассказала журналистка.

"Отдельная тема - нос. Носа, как такового, нет - сломан то ли в пяти местах, то ли в семи. Цифры смешались с ужасом и не укладывается в голове: как можно было ее маленький аккуратненький носик сломать столько раз? И как же надо было бить?!" - возмутилась Кошкина

После операций должна пойти пластика. "Сколько сеансов пластики понадобится сейчас неясно пока, но явно ни два и даже не три, - подчеркнула она. - Есть и хорошие новости: угрозы жизни нет. Точно. И еще. Она в сознании".

Ранее "Главред" сообщал, что активистка Евромайдана Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Она ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" джип Porch Cayene, из которого вышли несколько мужчин. Они вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

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