Каспаров верит в железный характер Евромайдана, опубликовано видео

Экс-чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров поддержал сторонников евроинтеграции Украины, устроивших на Майдане Независимости акцию Евромайдан, и обратился с видеоприветствием участникам любительского шахматного турнира, проходящего в рамках Майдана.

"Майдан стал общим названием для всех в мире, кто борется за свободу. Ваша решительность отстаивать честь и достоинство, свои политические права стали примером для всех. Успех в шахматах обеспечивает грамотный сплав стратегии и тактики. Продуманная стратегия и хорошо рассчитанная тактика – важный компонент успеха", – напомнил шахматист.

"Я верю в железный характер Майдана, я верю в вашу несокрушимую волю к победе. Я хочу еще раз приветствовать участников турнира словами "За вашу и нашу победу!", – заключил Каспаров.

Ранее "Главред" сообщал, что на Евромайдане работают различные художественные и образовательные площадки. За главной сценой со стороны Лядских ворот работает открытый университет, где ежедневно с 16.00 все желающие могут прослушать лекции от ведущих экспертов на темы политического и гражданского образования.

Также работает открытый кинозал (с 20.00), где украинцы могут посмотреть уникальные документальные фильмы. В Доме профсоюзов (ежедневно в 16.00) проходят курсы английского языка. На баррикаде со стороны Европейской площади действует художественная фотовыставка, а в Доме архитектора открыты шахматные турниры. Кроме того, каждый вечер на главной сцене проходят концерты украинских исполнителей и детских коллективов, а также и многое другое.

Кроме того, на Новый год Евромайдан готовит для украинского немало сюрпризов, среди которых концерты культовых исполнителей, вертепы от лучших коллективов и уникальная акция "Зажги весь мир".

Видео: youtube.com