Найдена машина нападавших на Татьяну Чорновол: опубликованы фото и видео

В Броварах найден автомобиль, на котором злоумышленники подрезали машину журналистки Татьяны Чорновол перед тем, как избить ее.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Facebook Андрея Качора. Согласно сообщению, Porshe Cayenne с номером АА5399ЕН нашли около 23:00 в среду, 25 декабря, на улице Олимпийской в городе под Киевом.



"Сейчас территория, где найдено авто, оцеплена правоохранителями, на месте работают специалисты, которые пытаются открыть дверь автомобиля. Владелец авто на месте не обнаружен, присутствующие правоохранители от комментариев отказываются", - отметил Качор.

Напомним, уже задержаны двое мужчин, причастных к нападению на Чорновол. Третий находится в розыске, милиция опубликовала его данные и фото.

Позже стало известно, что автомобиль, на котором ее подрезали, принадлежал Александру Храмцову. По данным "Украинской правды", Храмцов продал машину Porsche Cayenne Сергею Котенко, который и находится в розыске, полгода назад.

Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря.

Фото: Facebook/Андрей Качор.