Найдена машина нападавших на Татьяну Чорновол: опубликованы фото и видео

Авто нашли в Броварах.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Facebook Андрея Качора. Согласно сообщению, Porshe Cayenne с номером АА5399ЕН нашли около 23:00 в среду, 25 декабря, на улице Олимпийской в городе под Киевом.
"Сейчас территория, где найдено авто, оцеплена правоохранителями, на месте работают специалисты, которые пытаются открыть дверь автомобиля. Владелец авто на месте не обнаружен, присутствующие правоохранители от комментариев отказываются", - отметил Качор.
Напомним, уже задержаны двое мужчин, причастных к нападению на Чорновол. Третий находится в розыске, милиция опубликовала его данные и фото.
Позже стало известно, что автомобиль, на котором ее подрезали, принадлежал Александру Храмцову. По данным "Украинской правды", Храмцов продал машину Porsche Cayenne Сергею Котенко, который и находится в розыске, полгода назад.
Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря.
Фото: Facebook/Андрей Качор.