ЕС после избиения Татьяны Чорновол призвал не давить на активистов Евромайдана

В представительстве Евросоюза в Украине выразили обеспокоенность избиением журналистки Татьяны Чорновол, призвали расследовать преступление, наказать всех виновных и разобраться с фактами преследований активистов акций протеста на Евромайдане.

"Представительство ЕС в Украине внимательно и с беспокойством наблюдает за ростом давления на активистов гражданского общества, политических лидеров и журналистов, которые принимают участие в мирных протестах в Киеве и по всей стране в поддержку ассоциации Украины и ЕС и основных прав и свобод", - говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине, которое цитирует "ЛигаБизнесИнформ".



"Из разных городов поступают сообщения о запугивании, насилии и сомнительных обвинениях. Жестокое избиение журналистки и активистки Татьяны Чорновол, которое произошло прошлой ночью, является, к сожалению, только свежим примером среди многих подобных случаев, вызывающих обеспокоенность", - также отметили представители Евросоюза.

В связи с этим, они подчеркнули, что свобода высказываний является одним из основополагающих и общепринятых международным сообществом прав человека, которое Украина обязалась уважать и защищать.



"Это обязанность и ответственность власти - защищать право народа на мирные демонстрации, свободу высказываний журналистов и других активистов гражданского общества. Эти права должны быть защищены везде и для каждого"​​, - подчеркивается в заявлении.



"Мы приняли во внимание немедленный призыв президента Януковича провести расследование дела Татьяны Чорновол. Мы надеемся на всестороннее расследование данного дела и всех других дел, связанных с запугиванием и насилием, на основе имеющихся доказательств и свидетельств, вызывающих доверие", - отмечают они.

Также в представительстве ЕС подчеркнули, что в результате соответствующего и независимого расследования должны быть привлечены к ответственности все виновные, это, по мнению дипломатов, также послужит решению проблемы видимой обществом безнаказанности за такие серьезные нарушения основных свобод.



"Бездействие власти или отсутствие результатов расследования грозит подорвать доверие общественности к способности государства защищать своих граждан", - говорится в заявлении.

Также дипломаты подчеркнули, что до сих пор дела о давлении на активистов расследовались неудовлетворительно.

Напомним, Татьяна Чорновол была избита в ночь на 25 декабря.

Уже задержаны двое подозреваемых в преступлении, третий объявлен в розыск а милиция опубликовала его фото.