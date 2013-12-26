Корнацкий потребует пересчета голосов на довыборах в Николаевской области

Кандидат в народные депутаты от Батькивщины на 132-м округе в городе Первомайск Николаевской области Аркадий Корнацкий потребует пересчета голосов на окурге, где победу одержал губернатор Николаевской области Николай Круглов.

Признанный проигравшим оппозиционер называет довыборы в парламент, состоявшиеся 15 декабря, условными и формальными, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Имели место нарушения, которые в своей системе эти выборы практически превратили в фарс со стороны власти. Были так называемые карусели, был массово организован подвоз избирателей, был широко распространен подкуп", - рассказал Корнацкий.

Корнацкий убежден, что по сравнению с прошлым годом, в этом году за него проголосовали на 15% больше избирателей. Он рассказал, что за несколько дней до выборов на избирательных участках были заменены сотрудники.

Он добавил, что будет требовать в судебном порядке в Центральной избирательной комиссии пересчета бюллетеней.

Напомним, 25 декабря Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты довыборов в четырех из пяти проблемных округов. В округе №132 (Николаевская область) победителем объявлен губернатор Николай Круглов.

Как ранее писал "Главред", Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты довыборов в четырех из пяти проблемных округов, где 15 декабря состоялись выборы в ВР по мажоритарным округам.

Напомним, 15 декабря в Украине прошли довыборы нардепов в пяти проблемных округах.

Как известно, парламентские выборы в Украине состоялись 28 октября 2012 г. Однако в ВР прошли 445 народных депутатов.

5 ноября 2012 года ЦИК признал недостоверными результаты голосования на выборах народных депутатов ВР VII созыва на округах №94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194, 197 (Черкасская область) и 223 (Киев, Шевченковский район) в связи с многочисленными нарушениями, допущенными в ходе голосования и подсчета голосов.