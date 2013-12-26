Организатор харьковского Евромайдана уверен, что его пытались убить

Раненый в Харькове активист Евромайдана Дмитрий Пилипец уверен, что его пытались убить.

По словам пострадавшего, нападающий пытался нанести ножом удар в шею, но Дмитрий успел прикрыться рукой, сообщает ТСН.

"Я это расцениваю, именно эту травму, не просто как попытку там запугать, или каким-то образом нанести просто какую-то травму там, а это действительно попытка, я это квалифицирую, как покушение на убийство", – пояснил Пилипец.

Дмитрий рассказывает, что нападавшие четко сказали: это – за Майдан.

Напомним, вечером 24 декабря на на 32-летнего активиста харьковского Евромайдана напали трое неизвестных и нанесли 12 ножевых ранений, преимущественно - в бедра и ягодицы.

Первую помощь Дмитрию оказали прохожие. Машина, которая ехала мимо, отвезла его в больницу.

Однако харьковский мэр Геннадий Кернес публично усомнился в том, что нападение на Пилипца является покушением.

"Почему вы считаете, что вы сами не причинили Пилипцу эти, простите, ранения в задницу? Ни одного нет другого телесного повреждения", – заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В больнице скорой помощи прокомментировать состояние пострадавшего и характер его ранений не согласился ни один медик. Сам Дмитрий говорит, что лежать ему придется несколько дней.

Парень уверен: если нападавших найдут, хоть одного из них он узнает. Милиция говорит, что уже ищет.

"Проводится работа по установлению свидетелей и очевидцев данного преступления, лиц, причастных к его совершению, проводятся следственные действия, а также оперативные действия по установлению преступников", – заявил и.о. начальника УМВДУ в Харьковской области Владимир Ковригин.

Харьковские евромайдановцы напоминают, что их имущество уничтожали уже 4 раза. Однако человек пострадал впервые. Поэтому теперь собираются защищаться. Однако как именно – пока не определились.

"Безусловно, что усиленные меры безопасности будут. Мы будем обращаться к нашим активистам, чтобы они внимательнее относились к передвижению по городу", – заявил депутат Харьковского областного совета Иван Варченко.

Как ранее писал "Главред", харьковский губернатор Михаил Добкин считает, что к нападению и нанесению ножевых ранений активисту местного Евромайдана Дмитрию Пилипцу могут быть причастны "свободовцы".

По его словам, ранее существовали конфликты место между Пилипцом и главой харьковской областной "Свободы" Игорем Швайкой в 2010 году из-за избирательных комиссий, а позднее - из-за офиса "Просвиты", в котором сейчас находится штаб харьковского Евромайдана.

По словам Добкина, власть не заинтересована в нападениях на активистов. Он подчеркнул, что Пилипец "совсем нам безобиден, абсолютно, даже 1% не приносит дискомфорта".

Фото, видео: ТСН