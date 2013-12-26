Евромайдан обязали уйти из Дома профсоюзов и грозят обратиться в милицию

Президиум Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) на заседании 25 декабря отказал митингующим на Евромайдане в Киеве в продлении аренды помещений в здании Дома профсоюзов.

Срок аренды истек 25 декабря, а освободить все помещения от активистов Евромайдана требуют до 30 декабря, сообщает Укринформ.

"25 декабря в доме Федерации профсоюзов Украины состоялось заседание Президиума ФПУ, на котором рассматривался вопрос о целесообразности продления срока пребывания в помещениях ФПУ и Октябрьском дворце культуры представителей оппозиционных сил. По результатам заседания представителям Евромайдана отказано в продлении аренды", – говорится в заявлении ФПУ.

Согласно документу, митингующих обязали освободить помещение до 30 декабря, а с 31 декабря здесь будет проведена санитарная обработка. ФПУ предупредила, что в случае отказа освободить здание профсоюзные лидеры обратятся в правоохранительные органы.

Напомним, в Доме профсоюзов находится Штаб национального сопротивления, пресс-центр, а также кухня и столовая активистов Майдана.

Как ранее писал "Главред", 11 декабря 2013 года в ответ на требование главного государственного исполнителя Шевченковского района об освобождении помещений Дома союзов и запрете находиться в помещении ФПУ кому-либо, кроме работников этой организации, ФПУ решила расширить перечень лиц, которые имеют право находиться в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.

13 декабря Президиум Федерации профессиональных союзов Украины выразил протест по поводу запрета кому-либо, кроме работников предприятия "Хозяйственное управление ФПУ" и охранной фирмы, находиться в помещениях Дома профсоюзов на столичном Майдане Незалежности, 2.