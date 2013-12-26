В семье журналистки Чорновол давно опасались, что ей отомстят за статьи и расследования

26 декабря 2013, 09:45

Брат избитой журналистки заявил, что в семье ждали мести за ее профессиональную деятельность.

Татьяна Чорновол

По словам брата избитой 25 декабря журналистки Татьяны Чорновол Виктора, ее семья была готова к насильственной реакции на ее деятельность.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"В действительности моя семья ожидала этого уже в течение двух месяцев. Потому что Татьяна писала правду, потому что Татьяна никогда не боялась, она шла впереди", – сказал Виктор.

"Дай Бог, чтобы это было последнее такое избитое лицо в интернете, чтобы Янукович сделал выводы, понял каково его окружение и отправил в отставку этих людей. Это единственное правильное, что он может сейчас сделать. Иначе он берет на себя ответственность за это", – подчеркнул он.

По мнению брата пострадавшей журналистки, власть не имеет права не реагировать на подобные факты.

"Это система, мы не можем сказать, что это случай. Если это система, значит, ее кто-то возглавляет. И этот человек известен нам: это Виктор Янукович", – прибавил брат Чорновол.

Как ранее писал "Главред", журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно подрезал автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Они вытянули Чорновол из-за руля, жестоко избили и бросили в кювет. Журналистка находится в реанимации.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что милиция задержала уже двух человек, причастных к нападению. По словам Захарченко, уже установлены три человека, которые причастны к нападению на общественную активистку, двое из них задержаны. С ними проводят следственные действия.

"Расследование уголовного производства по факту нападения на Татьяну Чорновол находится на моем личном контроле. Мы создали мощную следственно-оперативную группу из числа лучших следователей и работников оперативных подразделений", – отметил министр.

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