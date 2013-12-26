Закон об амнистии активистов Евромайдана вступил в силу

Подписанный Президентом Виктором Януковичем Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследований и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", подразумевающий амнистию сторонников евроинтеграции, вступил в силу.

Закон вступил в силу на следующий день после публикации и является нормативно-правовым актом разового действия, сообщают "Подробности".

Законом поручается соответствующим органам освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, касательно их действий и решений в период с 21 ноября по 26 декабря.

Все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений, открытые по поводу указанных событий, подлежат закрытию.

Новые уголовные производства и производства по совершению админправонарушений не могут быть открыты по указанным событиям.

Лица, привлеченные к уголовной и админответственности по поводу указанных событий, освобождаются от ответственности и признаются не имеющими судимости.

Законом поручается уполномоченным органам принять все необходимые решения до 5 января 2014 года.

Ранее "Главред" сообщал, что нардеп-регионал Николай Левченко предложил освободить от ответственности бойцов "Беркута", причастных к избиению студентов 30 ноября на Майдане Независимости и других активистов Евромайдана 1 декабря и в последующие дни.