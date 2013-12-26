Милиция не видит политики в избиении Татьяны Чорновол

Министерство внутренних дел отрицает причастность водителя автомобиля Porsche Cayene, задержанного по подозрению в избиении журналистки Татьяны Чорновол, к политическим партиям и политической деятельности.

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров, сообщают Ukranews.

"Автомобиль ... принадлежит одному из (задержанных) лиц... это гражданин Украины. Отношения к политической деятельности он, по предварительным данным, никакого не имеет", – сказал он.

Татаров отметил, что сейчас происходит осмотр этого автомобиля, который на данный момент находится в Броварах. Кроме того, МВД сознательно разместило в социальных сетях в интернете фото 3-го (еще не задержанного) подозреваемого - Сергея Котенко. Татаров выразил уверенность, что это поможет ускорить его розыск.

Как ранее писал "Главред", на Татьяну Чорновол напали в ночь с 24 на 25 декабря на Бориспольской трассе.

Журналистку избили и бросили в кювете: у нее сотрясение мозга, сломан нос, множественные гематомы. Сейчас она готовится к операции.

Запись с видеорегистратора автомобиля Татьяны Чорновол была обнародована в интернете во второй половине дня 25 декабря.

Милиция уже установила личности трех человек, причастных к нападению на Татьяну Чорновол, двое из них задержаны и с ними проводят следственные действия.

А в Броварах нашли автомобиль, на котором ехали злоумышленники, совершившие нападение на журналистку.

По факту преступления милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".