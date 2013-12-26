Саакашвили не знает о запрете на въезд в Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не получал от украинских ведомств запрета на въезд в Украину, однако у него все-таки были задержки при прибытии в нашу страну.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Нет я их не получал хотя следует сказать, что когда я прилетал последний раз в Киев на встречу с лидерами политических партий на Майдан, какие-то проблемы при въезде действительно возникли, но, предвидев это, со мной приехала группа европарламентариев. Когда мы были в аэропорту "Борисполь" они меня окружили со всех сторон, когда мы выходили, была задержка, но тогда все обошлось", - отметил Саакашвили.

Ранее "Главред" сообщал, что Саакашвили встретился с украинскими оппозиционерами, выступил на Майдане Независимости и заявил, что Российская империя прекратит существование на Евромайдане. Его выступление раскритиковал нардеп-регаонал Владимир Макеенко, заявив, что Саакашвили должен ходить по музеям, изучая историю Украины, как иностранный турист, а не выступать на Майдане, призывая людей к свержению власти.

Позже появились сообщения, что Сакашвили попал в "черный список" 36-ти иностранцев, поддерживающим Евромайдан, которым запрещен въезд в Украину, после чего Грузия потребовал от Украины официальных объяснений.

Видео: 5 канал