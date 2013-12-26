Сегодня Янукович проведет Совет регионов

Сегодня, 26 декабря, Президент Украины Виктор Янукович проведет в Киеве заседание Совета регионов.

Поданным пресс-службы главы государства, заседание состоится в 11.30 в Администрации Президента по ул. Банковой.

После заседания планируется проведение брифинга.

Как ранее писал "Главред", по информации спикера вР Владимира Рыбака, в ближайшее время Виктор Янукович проведет кадровые перестановки в правительстве.

Спикер отметил, что принимать решения о кадровой ротации в Кабмине никто, кроме главы государства, не имеет права.