Активисты Евромайдана осадили МВД и требуют отставки Захарченко, опубликованы фото

В четверг, 26 декабря утром, сотни активистов Евромайдана пришли под здание МВД, чтобы потребовать расследования дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Пикетчики прошли колонной по Майдану Незавимости, потом осадили здание МВД с требованием отставки министра Виталия Захарченко, сообщает УНН.

Люди стоят с флагами трех оппозиционных партий, ЕС и Украины. Также многие люди держат портреты Чорновол. Люди скандируют: "Банду геть". На митинге присутствовали также народные депутаты от оппозиции.

Несколько оппозиционных нардепов, в том числе Владимир Яворивский и Юрий Одарченко, встретились с замначальника Главного следственного управления МВД Украины Олегом Татаровым, который рассказал о ходе расследования уголовного производства по нападению на Черновол, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее "Главред" сообщал, что МВД расследуют три версии нападения на журналистку – профессиональная деятельность, ДТП и провокация со стороны определенных лиц. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Фото: pravda.com.ua