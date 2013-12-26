Луценко уверен, что Тимошенко не пустят на выборы

По мнению экс-министра МВД, лидера "Третьей украинской республики" Юрия Луценко, власть не даст возможности экс-премьеру Юлии Тимошенко принять участие в очередных президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью газете "Высокий замок", сообщает пресс-служба организации.

"С юридической точки зрения Янукович имеет все механизмы, чтобы не допустить Юлию Тимошенко к выборам даже после решения Европейского суда по правам человека. Оно будет означать, что Верховный суд Украины должен принять решение об остановке приговора и пересмотр дела в Печерском суде. На что это может превратиться, понятно. Сегодня Юлия Тимошенко проснется несудимым, а завтра снова начнется процесс, который, известно чем закончится", – считает Луценко.

В то же время, он подчеркнул, что даже находясь в неволе, Тимошенко принимает активное участие в украинской политике.

"Моральный авторитет Юлии Тимошенко сильно влияет на позицию Майдана. Ее вектор является большим, чем у любого другого лидера оппозиции. Но он не всегда побеждает сумму трех. Вектор Тимошенко часто задает направление изменений. Но механизмы их реализации не всегда совпадают. Но пока не снимем Януковича, до тех пор она будет в тюрьме", – сказал политик.

Луценко также отметил, что без Тимошенко нынешняя оппозиция сталкивается с рядом проблем. В частности, у ее лидеров не хватает опыта работы с парламентским большинством.

"Если бы Тимошенко была на свободе в момент перед голосованием за отставку правительства, она всю ночь провела бы в Верховной Раде и утром мы бы имели новое большинство. Если бы Юлия Тимошенко была на свободе во время парада єврозаяв олигархов (Ахметова, Пинчука, Фирташа) о поддержке демократических преобразований в Украине, она была бы в парламенте и утром мы имели бы несколько вариантов большинства. К сожалению, наши лидеры этого еще не умеют", – признал он.

Как ранее писал "Главред", еще в сентябре министр юстиции Елена Лукаш, комментируя намерение партии "Батьківщина" выдвинуть Тимошенко кандидатом на пост Президента на выборах 2015 года, заявила, что при допуске кандидатов к участию в президентской кампании необходимо руководствоваться не Конституцией, а избирательным законодательством, дополняющим положения Основного закона, по которому экс-премьер Юлия Тимошенко как человек с неснятой судимостью не может баллотироваться в Президенты Украины.

В то же время, Лукаш подчеркнула, что тяжкие преступления и подозрение в тяжких преступлениях Юлии Тимошенко, а также остальные совокупные обстоятельства делают невозможным рассмотрение комиссией при Президенте вопроса ее помилования до завершения судебных процессов по делам экс-премьера.

