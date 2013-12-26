Эксперт рассказал о будущем Евромайдана

Власть не смогла мобилизовать своих сторонников на востоке Украины, провалив тем самым Антимайданы, в то время как оппозиционный Евромайдан будет развиваться по законам уличной политичной активности

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

По мнению эксперта, главная проблема власти - полная пассивность и политическое отчуждение Восточной Украины. "Если в 2004-м году во время Майдана Восточная Украина возмущалась по поводу несправедливости, которую учинила Оранжевая революция с кандидатом в президенты Януковичем, то сейчас мы видим глухое безмолвие на Востоке, который не хочет поддерживать режим Януковича. Отсюда настолько неудачные попытки организовать Антимайдан как в Киеве, так и в крупных индустриальных центрах Востока Украины", - поделился мнением политолог.

"Что касается оппозиции, то я уже два года говорил, что нужно соединить парламентскую оппозицию с широким уличным протестом. Казалось бы, Евромайдан предоставил лидерам оппозиции такую возможность, но они ею не воспользовались. Майдан будет развиваться по законам уличной политичной активности, а оппозиция займется подготовкой к президентским выборам и парламентскими интригами", - резюмировал Небоженко.

От также отметил, что проблемы взаимодействия парламентской оппозиции и революционной стихии, склонной к самоорганизации, резко усложняют анализ политической ситуации. "Но нет худа без добра, – считает эксперт. – Отсутствие единой линии политического поведения у оппозиции и Майдана, с одной стороны, открывают им свободу действий, а с другой - не дает возможности враждебным спецслужбам раскрыть стратегию и тактику Майдана".

"Спецслужбы Украины собирают огромный материал против протестующих, но они неспособны спрогнозировать поведение - ни свое, ни оппозиции. Второй очень важный вопрос, глубоко политологический, заключается в том, что нельзя быть до обеда ярым революционером, а после обеда сидеть в парламенте и голосовать вместе с партией власти", - подчеркнул Небоженко.

Ранее "Главред" сообщал, согласно опросам, в акциях протеста на Евромайдане участвовали 5,7% украинцев, а в организованных регионалами митингах - почти в 12 раз меньше, т.е. 0,5%.