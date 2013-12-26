Суд оставил экс-министра Тимошенко на свободе, защита довольна

В четверг, 26 декабря, Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры Голосеевского района Киева и оставил на свободе бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко, работавшего в Кабмине Юлии Тимошенко.

Прокуратура требовала изменить решение Голосеевского райсуда и заменить условный срок отбывания наказания на реальный в связи с неявкой Иващенко на регистрацию в исполнительные органы, сообщает УНИАН.

Адвокат Иващенко Борис Нечипоренко заявил: "Это решение является единственным законным и молниеносным".

В августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества "Феодосийского судомеханического завода".

Напомним, Иващенко был приговорен к 5 годам лишения свободы, его обвинили в превышении служебных полномочий. В августе 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил наказание до условного срока и отпустил политика на свободу. После Иващенко подал кассационную жалобу на вынесенный ему приговор.

Ранее "Главред" сообщал, что Иващенко грозит 5 лет тюрьмы за побег в Данию, где он попросил политического убежища, хотя должен был оставаться в Украине как условно осужденный.