Политолог предупредил: толпы "титушек" могут стать отрядами штурмовиков

В Украине периодически устраивают силовые выпады в сторону Евромайдана, что приводит к выходу людей на улицы. Эти выпады могут быть вызваны тем, что в Украине формируется профашистская структура, как это было в 1930-40-х годах.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

Политолог не склонен объяснять силовые выпады действием "ястребов" в окружении Президента Виктора Януковича и не "рукой Москвы". "Скорее всего, внутри правоохранительных органов Украины, силовиков, части украинской бюрократии и определенного бизнеса формируется профашистская структура, как это было в 30-40 годы в Европе ХХ века, которая считает, что Янукович слишком мягко обращается с протестующими, и что только террористическими и тайными методами можно справиться с Майданом", - поделился мнением эксперт.

По его словам, именно эта группа людей скоро превратит толпы "титушек" в отряды штурмовиков, которые будут подчиняться профашистски настроенным элементам внутри государственной власти. "Именно эти люди ответственны за перманентную напряженность, которая будет постоянно увеличиваться и достигнет своего пика в 2014 году", - рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос, следует ли сейчас бояться другим активистам Евромайдана преследований, расправ, угроз политолог рассказал: "Ни Янукович, ни Москва отдает приказы по эскалации кровавой напряженности в Украине. В стране формируется явно профашистская структура, которая, может, еще не имеет своего лидера, но которая делает все, чтобы ни Майдан, ни Янукович не удержались на своем месте".

"Поэтому вполне возможно, что Украина пойдет по "ирландскому пути", когда появится одна легальная общественная организация "Майдан" (Фин-Шейн) и подпольные организации сопротивления действиям власти (типа ирландского ИРА)", - резюмировал Небоженко.

Ранее "Главред" сообщал, что привезенные в Мариинский парк возле Верховной Рады "титушки" настолько вольготно чувствовали себя, что избивали не только журналистов, но и милиционеров, заступившихся за работников СМИ.