Янукович назвал главные проблемы 2013 года

На заседании Совета регионов, проходящем 26 декабря под председательством Президента Виктора Януковича, глава государства подвел предварительные итоги и назвал ключевые проблемы уходящего года.

По его словам, есть две ключевых проблемы – это нарушение прав и свобод людей, а также тотальная коррупция, сообщает УНИАН.

"Я хочу, чтобы вы не ожидали, что мы будем петь здесь какие-то предновогодние дифирамбы. Я хочу, чтобы мы говорили откровенно – без лишних комплиментов", – подчеркнул Президент.

Во вступительном слове Глава государства отметил, что на заседании должны быть подведены предварительные итоги уходящего года.

"В этом году, как в зеркале, отразились все проблемы и вызовы, накопившиеся в экономике в последние годы. И во внешней политике, в социальной сфере они стали более острыми в условиях глобального экономического кризиса", – сказал Президент, добавив, что 2013 год был одним из самых сложных за годы независимости, "годом испытаний".

В этом контексте он заявил, что не согласен с той частью оппозиции, которая настраивает людей на радикальные действия.

"Не могу согласиться с теми оппозиционными силами, которые пытаются использовать эту сложную ситуацию ради передела власти, как говорят, в собственных интересах", – сказал Янукович.

По его словам, отдельные оппозиционные лидеры откровенно спекулируют настроениями и желаниями людей, "пытаясь направлять эту энергию на радикальные действия. Это недопустимо, и мы этого не допустимо".

Президент пообещал, что Украина будет жить по Конституции и по закону Украины.

Как ранее писал "Главред", заседание Совета регионов проходит в здании Администрации Президента на ул.Банковой. После заседания планируется проведение брифинга.