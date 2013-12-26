Янукович заявил об отставках в Кабмине: ждет предложений Азарова

Президент Виктор Янукович готов провести кадровые изменения в Кабмине и ждет от премьера Николая Азарова предложений по кандидатурам министров, которые должны быть отправлены в отставку.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов, пишет РБК-Украина.

"Николай Янович, те чиновники, которые не провели процедуры, не согласовали Cоглашение (об ассоциации с ЕС - ред.) с товаропроизводителями... Должны понести ответственность! Я жду от вас предложений!", - сказал Янукович.

Также он дал правительству поручение продолжить переговорный процесс о подписании Соглашения об ассоциации, "но на выгодных условиях для Украины".



Он отметил, что был вынужден взять на себя ответственность "как в Вильнюсе (на саммите, где Украина не подписала Ассоциацию - ред.), так и в Москве (где были заключены договоренности о снижении цены на газ и российском кредите для Украины - ред.)". "Как президент, взял удар на себя", - сказал Янукович.

Вместе с тем, как сообщает УНИАН, Янукович сказал, что жесткие кадровые решения будут в следующем году.

"В будущем году мы будем принимать жесткие решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее спикер ВР Владимир Рыбак заявлял, что Янукович проведет кадровые перестановки в Кабмине уже в ближайшее время.