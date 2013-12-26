Янукович назвал главную задачу власти: не допустить потрясений

По мнению Президента Виктора Януковича, главная задача власти – недопущение потрясений, объединение вокруг дальнейших реформ и модернизации страны.

Об этом он заявил, выступая на заседании Совета регионов 26 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

"Наша главная задача, я имею в виду задачу власти, – не допустить потрясений. Общенациональный диалог должен идти, и это принесет только пользу, а потрясения – они отразятся, прежде всего, на наиболее уязвимых слоях населения. Это люди старшего поколения, это пенсионеры, дети. Нам надо искать с вами то, что нас объединит в государстве, всех. Желание ускорить изменения, переломить ситуацию – будет объединять. Эта энергия изменений, по большому счету, - это энергия дальнейших реформ, дальнейшей модернизации страны", – сказал Президент.

Как ранее писал "Главред", выступая на заседании Советра регионов Янукович пообещал в следующем году принимать жесткие кадровые решения.

"В будущем году мы будем принимать жесткие решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые", – подчеркнул он.