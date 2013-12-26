Власенко заявил, что над ним планируют "беспрецедентное по цинизму судилище"

Сергей Власенко, защитник экс-премьера Юлии Тимошенко сообщил, что 3 января над ним начнут "беспрецедентное по своему цинизму политическое судилище".

Об этом он заявил 26 декабря на брифинге в Национальном штабе сопротивления, сообщает Украинская правда.

"Администрация Президента Януковича использует мою бывшую жену в качестве инструмента для моей физической изоляции и политического уничтожения", – подчеркнул Власенко.

По его словам, речь идет о "реанимировании" дела о якобы применении им физической силы против бывшей жены Натальи Окунской в 2008 и 2011 годах.

В этой связи адвокат в очередной раз подчеркнул, что "никогда не применял физической силы к своей бывшей жене и в материалах дела нет ни одного доказательства этого факта".

Он отметил, что "в Украине есть десятки или даже сотни тысяч женщин, страдающих от домашнего насилия".

"При этом, даже имея неопровержимые доказательства насилия над ними, они не могут годами добиться от участковых инспекторов, которые обычно расследуют такие дела, возбуждения уголовных дел", – отметил юрист.

В то же время, делом Власенко, по его словам, занималась Генпрокуратура (целых шесть прокуроров) и множество следователей Главного управления по расследованию особо важных дел.

"Все свидетельствует, что это дело, как говорит Янукович, находится "на особом контроле"", – говорит он.

Власенко также сообщил, что, по его данным, рассматривать это дело будет близкая соратница советника Януковича Андрея Портнова, глава Печерского суда госпожа Отрош.

Как ранее писал "Главред", в деле против Сергея Власенко об избиении бывшей жены Натальи Окунской утвердили обвинительный акт, который был направлен в суд 24 декабря.

По мнению первого замлидера партии " Батькивщина" Александра Турчинова, власть планирует арестовать Власенко, чтобы лишить Тимошенко защиты.

Напомним, суд отпустил Власенко под залог в 22 тыс. 940 гривен и разрешил ездить в Харьков к Тимошенко.