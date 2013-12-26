Янукович заявил о недопустимости сепаратизма: ответите по закону

Президент Виктор Янукович пообещал не допустить проявлений правового нигилизма и сепаратизма в Украине.

Об этом он заявил на заседании Совета регионов, говоря о том, что некоторые из облсоветов, в частности на западе страны, пытались взять на себя полномочия других органов государственной власти, сообщает Украинская правда.

При этом Янукович пригрозил таким депутатам наказанием.

"Мы не допустим правового нигилизма и сепаратизма. Виновные будут отвечать по закону", – подчеркнул он.

"Здесь присутствуют представители правоохранительных органов? Такие решения недопустимы", – заметил президент.

"Как говорят, передайте им привет горячий от меня лично", – добавил он.

Напомним, некоторые местные советы разных уровней в западных областях Украины поддержали антиправительственные протесты. Львовский облсовет, в частности, отозвал полномочия, делегированные Львовской облгосадминистрации, и лишил чиновников права находиться в помещениях облсовета.

Как ранее писал "Главред", по мнению Януковича, главная задача власти – недопущение потрясений, объединение вокруг дальнейших реформ и модернизации страны.



Об этом он заявил, выступая на заседании Совета регионов 26 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.



"Наша главная задача, я имею в виду задачу власти, – не допустить потрясений. Общенациональный диалог должен идти, и это принесет только пользу, а потрясения – они отразятся, прежде всего, на наиболее уязвимых слоях населения. Это люди старшего поколения, это пенсионеры, дети. Нам надо искать с вами то, что нас объединит в государстве, всех. Желание ускорить изменения, переломить ситуацию – будет объединять. Эта энергия изменений, по большому счету, - это энергия дальнейших реформ, дальнейшей модернизации страны", – сказал Президент.