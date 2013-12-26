Западные СМИ об избиении Татьяны Чорновол: мы не можем говорить о демократии

26 декабря 2013, 14:27

Обзор западной прессы, которая осветила избиение журналистки Татьяны Чорновол.

Митинг под МВД после избиения журналистки

Новости об избиении журналистки Татьяны Чорновол были посвящены статьи в ведущих западных СМИ: New York Times, Wall Street Journal, Al Jazeera, Guardian, Independent.

Об этом сообщает MediaSapiens.

"New York Times" публикует отчет об избиении Чорновол от своего московского корреспондента. В статье Татьяну Чорновол представили как "журналистку и активистку, которая ведет антиправительственную кампанию и стала известной в прошлом году после того, как рассекретила всю роскошь особняка президента".

Корреспондент утверждает, что журналистка была "жестоко избита" после того, как она опубликовала блог о загородном доме министра внутренних дел Украины. В статье подробно описывается вид побитой Чорновол.

 "Wall Street Journal" сообщает о множестве протестующих в Киеве, которые требуют отставки министра внутренних дел после избиения Татьяны Чорновол.

"Активистку и журналиста избили в среду, это последний случай в серии нападений, которые США назвала попыткой напугать людей, задействованных в массовых антиправительственных протестах, которые продолжаются уже второй месяц".

"Guardian" акцентирует внимание на митинге возле МВД с требованием отставки Захарченко: "Некоторые держали портреты Чорновол, которая была в числе  лидеров массовых протестов". В статье напоминается, что протестующие требуют отставки министра еще со времени разгона активистов месяц назад.

Для оценки инцидента, в статье цитируются слова Виталия Кличко, который обвинил власть в попытке напугать оппозиционных активистов и призвал к общенациональному бойкоту против власти.

В другом комментарии от Александры Матвейчук, председателя правления Центра гражданских свобод указывается, что это не первое нападение на активистов. "Если нападению подвергаются защитники прав человека, это означает, что мы не можем уже говорить о демократии. Палку перегнули", - добавляет правозащитница.

"Independent" в статье "Активист и журналистка, организовавшие проевропейские протесты в Украине, подверглись нападению и госпитализированы" размещена на первой странице. В ней говорится о нападении на Дмитрия Пилипца из Харькова и Татьяну Чорновол.

Корреспонденты из Киева пишут: "Эти нападения – последние в ряде действий против проевропейско настроенных демонстрантов. Третий активист умер в больнице на этой неделе после того, как показал, что три милиционера напали на него 18 декабря".

К материалу прикреплена запись с видеорегистратора Татьяны Чорновол.

Канал "Al Jazeera" в своем репортаже констатирует обстоятельства нападения на "известную оппозиционную журналистку Таню Чорновол", призывы от оппозиции относительно честного расследования, приказ от Януковича найти виновных и задержание двух подозреваемых".

Главные подробности инцидента, а также фото и видео - смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: theguardian.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
избиение журналистка Татьяна Чорновол Татьяна Чорновил
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять