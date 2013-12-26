Западные СМИ об избиении Татьяны Чорновол: мы не можем говорить о демократии

Новости об избиении журналистки Татьяны Чорновол были посвящены статьи в ведущих западных СМИ: New York Times, Wall Street Journal, Al Jazeera, Guardian, Independent.

Об этом сообщает MediaSapiens.

"New York Times" публикует отчет об избиении Чорновол от своего московского корреспондента. В статье Татьяну Чорновол представили как "журналистку и активистку, которая ведет антиправительственную кампанию и стала известной в прошлом году после того, как рассекретила всю роскошь особняка президента".

Корреспондент утверждает, что журналистка была "жестоко избита" после того, как она опубликовала блог о загородном доме министра внутренних дел Украины. В статье подробно описывается вид побитой Чорновол.

"Wall Street Journal" сообщает о множестве протестующих в Киеве, которые требуют отставки министра внутренних дел после избиения Татьяны Чорновол.

"Активистку и журналиста избили в среду, это последний случай в серии нападений, которые США назвала попыткой напугать людей, задействованных в массовых антиправительственных протестах, которые продолжаются уже второй месяц".

"Guardian" акцентирует внимание на митинге возле МВД с требованием отставки Захарченко: "Некоторые держали портреты Чорновол, которая была в числе лидеров массовых протестов". В статье напоминается, что протестующие требуют отставки министра еще со времени разгона активистов месяц назад.

Для оценки инцидента, в статье цитируются слова Виталия Кличко, который обвинил власть в попытке напугать оппозиционных активистов и призвал к общенациональному бойкоту против власти.

В другом комментарии от Александры Матвейчук, председателя правления Центра гражданских свобод указывается, что это не первое нападение на активистов. "Если нападению подвергаются защитники прав человека, это означает, что мы не можем уже говорить о демократии. Палку перегнули", - добавляет правозащитница.

"Independent" в статье "Активист и журналистка, организовавшие проевропейские протесты в Украине, подверглись нападению и госпитализированы" размещена на первой странице. В ней говорится о нападении на Дмитрия Пилипца из Харькова и Татьяну Чорновол.

Корреспонденты из Киева пишут: "Эти нападения – последние в ряде действий против проевропейско настроенных демонстрантов. Третий активист умер в больнице на этой неделе после того, как показал, что три милиционера напали на него 18 декабря".

К материалу прикреплена запись с видеорегистратора Татьяны Чорновол.

Канал "Al Jazeera" в своем репортаже констатирует обстоятельства нападения на "известную оппозиционную журналистку Таню Чорновол", призывы от оппозиции относительно честного расследования, приказ от Януковича найти виновных и задержание двух подозреваемых".

Главные подробности инцидента, а также фото и видео - смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: theguardian.com