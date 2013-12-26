Эксперт объяснил, почему Россия не сможет удержать Украину

Даже после отказа Украины Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и выбора российского вектора движения, Москва все равно не сможет удержать Киев.

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

Отвечая на вопрос, присоединится ли Украина к каким-то союзам или же будет балансировать между Россией и Европой, эксперт заметил, что 2014-й будет годом геополитической неопределенности.

"У России не хватит сил удержать Украину в связи со слабостью режима лично власти Президента Виктора Януковича", - подчеркнул он.

"А Евросоюз не столько не готов экономически, сколько политически не знает, как победить коррупцию и антидемократию на Украине. Но ЕС по-прежнему будет привлекательным для большего числа украинцев", - резюмировал Небоженко.

По мнению эксперта, Украина не является самостоятельным субъектом международной деятельности, и между Западом и Кремлем идет "большая игра". "Она заключается в том, чтобы втянуть Россию в мощную коррупцию, гонку вооружения и в неудачные геополитические проекты. У России уже есть одна "родовая травма" - Кавказ. Год назад осторожный и хитрый Путин попал в сирийскую ловушку: не победить и не выйти. Как только события в Сирии закончатся поражением России, огромный поток партизан хлынет на Кавказ и Поволжье", - предположил политолог.

"Путин долго и осторожно кружил вокруг Украины и наконец попался. Наживкой для него послужил Президент Янукович в окружении Майдана. Таким образом, у России на ближайшие три года - 201 -2016 - вырисовывается три фронта: первый Кавказский фронт, второй Украинский фронт и третий - сирийский. Поэтому в перспективе Россия все это не потянет и во многом будущее Украины связано с тем, как Путин будет вылезать из войны на Кавказе и в Сирии", - резюмировал Небоженко эксперт.

Ранее "Главред" в случае, если бы референдум о вступлении Украины в ЕС проходил в ближайшее время, евроинтеграцию поддержали бы 49,1% украинцев.