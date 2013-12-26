Нардеп избил гаишника: не пропускал машины на Евромайдан - СМИ

В ночь на четверг, 26 декабря, нардеп от ВО "Батькивщина", экс-начальник Киевского главка милиции Виталий Ярема избил инспектора ГАИ.

Об этом со ссылкой на источник сообщает УНИАН.

Причиной стало то, что гаишник не хотел пропускать автомашины с грузом для акции Евромайдан, которые двигались от Бессарабской площади и были остановлены патрулем ГАИ.

Между водителями и гаишниками возник спор, к которому впоследствии присоединился Ярема. Во время разговора с инспектором он ударил того в лицо.

В то же время, в пресс-служба киевского главака милиции факт подтвердили, но подробностей не уточнили.

А нардеп от УДАРа Сергей Аверченко заявил, что гаишники продолжают тормозить машины для Евромайдана.

"За прошлые сутки было задержано 17 машин, а сегодня утром уже 5. И народные депутаты вынуждены лично садиться за руль, проезжать на Майдан, чтобы обеспечить его всем необходимым", - сказал Аверченко.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера на Евромайдане возникла драка между провокатором и охранниками-казаками.