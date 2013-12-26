Новые подробности в деле Татьяны Чорновол: подозреваемые говорят об алиби

Двое задержанных по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол утверждают, что у них есть алиби, а их пытаются подставить.

Об этом нардеп от "Батькивщины" Владимир Арьев сообщил на своей странице Facebook.

"Задержанные по делу Тани Чорновил Храмцов и его товарищ находятся сейчас в Бориспольском РОВД. Говорят, у них есть алиби, а их должны "назначить" виновными. Может да, а может и нет", – написал политик.

По его словам, третий подозреваемый – Сергей Котенко – вообще не выходит на связь.

В связи с этим Арьев заметил, что следователи уже должны были бы провести с Татьяной Чорновил опознание задержанных.

"Если следователи прорываются к Тане и, несмотря тяжелое состояние, берут у нее показания, то они должны были бы уже провести опознание подозреваемых по фото, и это бы дало ответы на все вопросы", – уверен нардеп.

В то же время, соратник Арьева по фракции Владимир Полочанинов рассказал, что уже несколько раз общался по телефону с одним из задержанных.

"Их опрашивали как свидетелей, т.к. ни один из них в ту ночь не находился в этой машине. Но их держат в Бориспольском РОВД уже почти сутки не предъявляя никаких обвинений и не выпуская. Ребята напуганы… Я понимаю, что их просто могут назначить виновными. Предъявление новых обвинений по другой статье дает возможность задержать их и держать под стражей до "чистосердечного" признания", – сообщил он на своей странице Facebook.

Как ранее писал "Главред", ночью 25 декабря возле села Гора под Киевом была зверски избита журналист, активистка Евромайдана Татьяна Чорновол. Сейчас она с сотрясением мозга, сломанным носом и многочисленными гематомами находится в больнице Киева. Татьяне предстоят серьезные операции.

По данному факту следственным отделом Бориспольского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Милиция рассматривает три основные версии: профессиональная деятельность, ДТП и провокация.

Напомним, автомобиль, на котором ехали преступники, нашли поздно вечером 25 декабря в Броварах (Киевская область).

На данный момент установлены три человека, причастные к нападению на Татьяну Чорновол. Двое из них задержаны, с ними проводят следственные действия. Третьего МВД объявило в розыск.