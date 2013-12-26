Майдан, судьба Тимошенко и награда России: Топ-10 украинской политики за год

Уходящий 2013 год стал весьма бурным для Украины. Наша страна сегодня переживает, пожалуй, самый глубокий кризис в новейшей политической истории. Пути выхода из него пока далеко не очевидны, как и перспективы развития страны.

"Главред" представляет вашему вниманию свою версию топ-10 политических тенденций года.



Снова Майдан. Массовый гражданский протест с эпицентром на Майдане, который пытается не замечать власть и не способна монополизировать оппозиция, стал самой большой неожиданностью уходящего года. От украинцев не ожидали способности выйти на протесты практически без подготовки, в условиях съежившегося среднего класса и жесткой позиции власти. Но десятки и сотни тысяч граждан показали, что с ними необходимо считаться, а Украина является европейской по духу страной. Лагерь протестующих на Майдане все больше напоминает казацкую Сечь вольницей и самоорганизацией, а его постоянные обитатели готовы стоять до победы. Способность власти вести диалог с протестующими и готовность оппозиционеров наполнить реальным смыслом работу ВО "Майдан" будут важнейшими политическими проблемами и в 2014 году.



Концентрированный Виктор Янукович. Глава государства остается самым рейтинговым политиком страны, но его шансы сохранить президентское кресло весной 2015 года социологи оценивают с нарастающим скепсисом. Виктор Янукович продолжает крепко держать рычаги управления кораблем "Украина", но пока не продемонстрировал желания завести его в какой-то интеграционный порт.

Качество диалога президента с другими политиками и миллионами граждан страны оставляет желать лучшего, из уст гаранта Конституции пока не прозвучало даже внятной позиции относительно участия в президентской гонке. На протяжении года президенты России и Польши Владимир Путин и Бронислав Коморовский чаще других представителей мировой элиты встречались с ним, и Владимир Владимирович оказался самым эффективным собеседником.



Премьер в роли поплавка. Николай Азаров не только поставил рекорд пребывания на посту главы правительства, но и доказал, что не располагает самостоятельными политическими планами. Свою премьерскую карьеру Николай Янович посвятил обеспечению в собственном понимании стабильности в украинской экономике, которую от коллапса, по признанию самого премьера, спас только 3-миллиардный российский кредит. При этом Азаров не стесняется в регулярном режиме информировать сограждан о незыблемой устойчивости и приближающемся процветании Украины.



Парламент на хроническом распутье. Первая годовщина работы Верховной Рады затерялась на фоне событий на Майдане. Но в другие дни парламентарии давали поводы вспоминать о себе. Фракция "УДАР" наработала дополнительные рейтинговые баллы за счет блокирования, "регионалы" отличались недоговороспособностью. Коммунисты профессионально виляли принципиальностью, а "Батькивщина" потеряла добрых 10% от своего списочного состава. Большинство из Партии регионов и КПУ с рядом внефракционных депутатов оскоромилось выездным заседанием парламента, а пятеро законодателей были лишены своих мандатов по решению Высшего административного суда.

Спикер парламента Владимир Рыбак жалуется на будущих кандидатов в президенты, сегодня имеющих депутатские значки и дестабилизирующих работу Рады, словно раньше на пост главы государства претендовали сплошь люди с улицы. Устойчивого большинства в Верховной Раде нет, что подтвердило отсутствие своевременно принятого бюджета-2014.



Два оппозиционера – две судьбы. Если Юрий Луценко в праздник Благовещенья обрел свободу, то Юлия Тимошенко продолжает находиться в тюремной палате Харьковской больницы железнодорожников. При этом Юлия Владимировна получила новые обвинения – в организации убийства Евгения Щербаня - не страдающие избытком убедительности, провела две голодовки и пыталась всячески демонстрировать, что держит руку на пульсе событий. Однако следует признать, что оставшиеся на свободе соратники к призывам Леди Ю зачастую относятся без подобающего пиетета.

Зато Юрий Витальевич пришелся к оппозиционному двору, возможно, по той причине, что он не сможет баллотироваться в президенты, а вынужден ограничиваться ролью гуру. Луценко снова активно играет роль майданного трибуна, при этом стремится создавать новые политические смыслы, которые могут помочь ему вывести карьеру на качественно новый уровень.



Внешнеполитический перебор. Большую часть 2013 года Украина декларировала стремление подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Для этого парламентарии страдальчески выполняли выставленный в качестве условия "список Фюле", в режиме челночной дипломатии почти три десятка раз нашу страну посетила миссия Кокса-Квасьневского, власть имущие демонстрировали готовность доказать принадлежность Украины к европейской семье и словом, и делом.

Но 21 ноября ситуация была развернута правительственным решением, и менее чем через месяц Украина получила вознаграждение от России: 15 миллиардов долларов кредита и 30-процентную скидку на газ. В результате говорить о возможности полноценной интеграции нашей страны в какой-либо союз не приходится (ЕС излучает скепсис, Таможенный союз не слишком интересен Киеву), сейчас на повестке дня – недопущение превращения Украины в "серую зону", продуваемую чужим влиянием со всех сторон.



Разноплановость протеста. Весну противники Виктора Януковича встретили акцией "Вставай, Украина", которую трудно занести им в актив. Тройка лидеров оппозиционных парламентских фракций нечасто появлялась на людях вместе, каждый предпочитал тянуть одеяло на себя. Да и Евромайдан в последней декаде ноября вряд ли можно отнести к триумфу оппозиции и периоду повышения ее авторитета.

Майдан помог Кличко, Яценюку и Тягнибоку получить ежедневную трибуну для выступлений, но не обнаружил у них готовности возглавить многотысячный протест. Социологи фиксируют рост популярности Петра Порошенко, оказавшегося наиболее подготовленным к политическому кризису. Теперь политикам придется закреплять успех в формате ВО "Майдан", не исключающем разворачивания предвыборных штабов.



Столица на обочине. Ситуация в Киеве хорошо отражает национальные особенности государственного управления. Катастрофический снегопад в конце марта завалил шансы председателя КГГА Александра Попова претендовать на пост мэра. Летом истекли полномочия Киевсовета, но Верховная Рада не спешит назначать выборы в столице. "Регионалы" отлично понимают, что оппозиционные настроения большинства киевлян не дают шансов на победу их выдвиженцу. При этом перестал говорить о претензиях на пост киевского мэра и Виталий Кличко, нацелившийся на президентское кресло.

Председатель КГГА Александр Попов от своей должности отстранен в связи с обвинениями в причастности к разгону Евромайдана. В результате столица Украины остается бесхозной, что не способствует притоку инвестиций и качественной работе городских служб.



Реформы и правопорядок. Уровень доверия к милиции в Украине колеблется на показателе статистической погрешности. Жестокое изнасилование Ирины Крашковой в пгт Врадиевка на Николаевщине вызвало всплеск недовольства местных жителей, который отозвался, в частности, попыткой штурма Святошинского РОВД столицы. Избиение протестующих на Евромайдане ранним утром 30 ноября стало одной из немногих попыток применения силы к мирным гражданам в независимой Украине в столь массовом объеме.

Сегодня правоохранители проходят тест на профпригодность после избиения журналистки и активистки Татьяны Чорновол, но необходимость реформы правоохранительных органов очевидна, как и главная предпосылка ее проведения – политический консенсус.



Энергетический перекресток. Энергетические проблемы Украины оставались в центре внимания власти и ведущих европейских игроков на протяжении года. Наша страна смогла наладить реверс из Венгрии и Польши, покупая газ у немецкой компании RWE, последовательно сокращала закупки газа в России, пригласила компании Shell и Chevron для разведки своих недр. Сокращение на 30 процентов стоимости российского газа вряд ли станет подарком для Украины, скорее, Россия захочет создавать газотранспортный консорциум на выгодных для себя условиях.