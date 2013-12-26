Россияне считают Евромайдан делом рук Запада и националистов

Большинство россиян считают, что Евромайдан в Украине начался из-за воздействия стран Запада и украинских националистов.

Таковы результаты опроса "Левада-Центра".

Среди опрошенных россиян, 41% заявили, что считают протесты на Майдане результатами действия Запада, который стремится втянуть Украину в зону своего влияния.

Еще 27% процентов связывает Майдан с националистическими настроениями украинцев.

13% россиян думают, что Евромайдан хочет сделать Украину такой же цивилизованной, как страны Европы, а 12% связывают события в Украине со стремлением освободиться от влияния России.

По 9% назвали причиной Майдана возмущение коррупцией власти и чувство гражданского достоинства.

34% опрошенных считают, что власть и оппозиция в Украине придут к компромиссу и возобновят переговоры с ЕС, 29% предвидят силовой разгон протестов, а 11% уверены в досрочных выборах.

При этом восхищены украинскими протестами2% россиян, одобряют их 6% опрошенных, еще у 19% они вызывают недоумение или раздражение (13%), возмущены Евромайданом 13%, а никаких особых чувств протесты не вызывают у 41%.

При этом 61% россиян доверят информации об Украине, которую дают российские телеканалы и радио. 25% - не доверяют.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее социологи подсчитали количество участников протестов в Украине.