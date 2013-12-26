Янукович объявил год борьбы с коррупцией в Украине

По словам Президента Виктора Януковича, в 2014 году борьба с коррупцией станет одним из главных приоритетов деятельности власти.

Об этом он заявил, выступая на заседании Совета регионов 26 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я буду обращаться к людям, к обществу, к бизнесу, чтобы информировали нас по "горячим линиям". 2014 год будет особенным годом, где мы будем делать решительные шаги по преодолению коррупции", – подчеркнул Янукович, отметив, что слышал много нареканий на коррупционеров от людей как в регионах, так и в Киеве.

По его словам, в следующем году коррупции в Украине будет объявлена война.

"В следующем году нам надо очень серьезно подойти к вопросам коррупции. Одним словом, нужно объявить решительную войну коррупции", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что в отношении всех выявленных коррупционеров в правоохранительных или контролирующих органах будут приниматься решительные меры в соответствии с законодательством.

"Мы будем создавать "горячую линию" для людей, для предпринимателей, и там, кто попадется под эти ножницы, я им не завидую", – сообщил он.

Как ранее писал Главред, на сегодняшнем заседании Совета регионов Янукович назвал нарушение прав людей и тотальную коррупцию ключевыми проблемами 2013 года.

"В этом году, как в зеркале, отразились все проблемы и вызовы, накопившиеся в экономике в последние годы. И во внешней политике, в социальной сфере они стали более острыми в условиях глобального экономического кризиса", – сказал Президент, добавив, что уходящий год был одним из самых сложных за годы независимости, "годом испытаний".