В деле об избиении Татьяны Чорновол изменили статью

По словам нардепа Игоря Швайки, МВД переквалифицировало уголовное производство по делу о нападении на журналистку Татьяну Чорновол с "хулиганства" на "нанесение тяжелых телесных повреждений".

Об этом он заявил после встречи с первым замминистра МВД Виктором Дубовиком, сообщает УНИАН.

"Единственное, что нам удалось достигнуть, это переквалификации статьи в отношении Татьяны Чорновол – с хулиганства (ч. 2 ст. 296 УК Украины) на тяжелые телесные повреждения. Это ч. 1 ст.122 Уголовного кодекса", – сказал Швайка.

В этой связи нардепутат Александр Бригинец отметил, что в милиции отказались выполнить требование депутатов и переквалифицировать производство с хулиганства на покушение на убийство. В МВД это объяснили тем, что в случае, если следствие не подтвердит факта покушения на убийство, то тогда все следственные действия, проведенные в рамках этой статьи, будут признаны недействительными.

Другого прогресса в расследовании дела следствие пока не продемонстрировало. В частности, до сих пор не объявлен в розыск третий подозреваемый в нападении на Чорновол.

"Третий человек, который, возможно, выехал за границу, не объявлен в международный розыск. Нам объяснили это тем, что суды еще не успели провести соответствующие заседания", – сказал Бригинец.

Кроме того, милиция не озвучила депутатам основную версию преступления, ссылаясь на тайну следствия, и опровергла информацию журналистов о том, что в качестве основной версии в милиции якобы рассматривают бытовой конфликт между Чорновол и нападавшими.

Как ранее писал "Главред", журналистку Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Украины Виктор Янукович поручил милиции принять необходимые меры для расследования избиения Чорновол.

Избитой журналистке предстоит ряд хирургических и пластических операций. Нападавшие сломали Чорновол нос в пяти-семи местах и надбровную дубу, поэтому ее лицо будут собирать заново.