Андрей Насиковский боится, что на него "повесят" избиение Татьяны Чорновол

История с избиением журналистки Татьяны Чорновил приняла неожиданный поворот – задержанный Андрей Насиковский, у которого ночевал подозреваемый Сергей Котенко, опасается, что на него и Александра Храмцова, на которого зарегистрирован джип Porsche Cayenne, могут повесить дело.

Об этом сам Андрей Насиковский и его мать Елена, находящиеся в Бориспольское РОВД, рассказали "Украинской правде".

По словам Насиковского, он проходит как свидетель, но опасается, что "дело пытаются повесить на него и на Александра Храмцова, на которого зарегистрирована машина Porsche Cayenne".

"Котенко не нашли, и сейчас пытаются дело повесить на нас, - сказал он. - Нам говорят, что мы свидетели, но нас не выпускают, мы здесь находимся без пищи и воды". Она уверяет, что в ночь на среду, 25 декабря, когда избили на Черновол, он был дома.

"Я ходил на курсы английского в Броварах. Курсы закончились в 23:20. 15 минут оттуда я добирался домой. Меня видела консьержка. Я зашел в квартиру и был дома. Оттуда я звонил своей девушке, по скайпу разговаривал с видео с другом, он видел, что я был дома. У меня есть алиби, я не знаю, что я здесь делаю. Меня стараются сделать крайним", - рассказал Насиковский.

По словам матери, парня задержали его вечером в среду.

"Его (Насиковского) забрали приблизительно в 18–18:20 в среду. Сначала забрали в Броварское РОВД, а потом перевезли в Бориспольское РОВД. С того времени, уже скоро будет время, как он здесь", - рассказала его мама.

По ее словам, подозреваемый Котенко, которого разыскивает милиция, в ночь со вторника на среду попросился переночевать: "Вся беда его в том, что Андрей открыл двери тому человеку, который был в Porsche Cayenne".

Насиковский тоже рассказал, что Котенко позвонил ему и попросился переночевать: "Он ночевал у меня дома. Я живу в центре Броваров. Он был у меня с первого часа ночи и до 10 утра. Потом я вызвал ему такси, и он поехал на автовокзал. Он не говорил, куда собирался ехать".

По его словам, Котенко ему ничего не объяснял и на попытки узнать, что произошло, не отвечал.

"Он был странный, не в себе, растерянный. Он никогда не употребляет алкоголь. Никаких следов крови не было, руки были целые. Он был спокойный, но огорченный. Я спрашивал как его дела, у него с девушкой. Он потом попросил у меня зубную щетку, пошел покурил и лег спать", - добавил Насиковский.

Кроме того, Андрей рассказал о злополучном джипе: "Машину Porsche Cayenne он купил полгода назад за 24 тысячи. 17 он отдал сразу, но еще 7 должен был отдать. Поэтому машина не была оформлена на него, а зарегистрирована на Храмцова".

"Раньше мы с ним близко общались, но последние два года встречались редко, в последний раз я видел его в августе", - добавил Насиковский.

Ранее "Главред" сообщал, что МВД расследуют три версии нападения на журналистку – профессиональная деятельность, ДТП и провокация со стороны определенных лиц. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Позже стало известо, что Насиковскому вручили подозрение, таким образом, переквалфицировав его из свидетелй в подозреваемые.

Фото: Facebook Андрея Насиковского