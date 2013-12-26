Свидетель по делу об избиении Чорновол Андрей Насиковский стал подозреваемым

Андрей Насиковский почти сутки провел РОВД без адвоката
После того как по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновил были задержаны два человека, милиция переквалифицировала статус Андрея Насиковского со свидетеля на подозреваемого.
Именно у него ночевал подозреваемый Сергей Котенко, напомнила "Украинская правда".
Соответствующее подозрение Андрею Насиковскому было вручено в четверг около 16:00, о чем сообщили люди, которые поддерживают с ним контакт.
На телефонные звонки он больше не отвечает, хотя до этого всегда брал трубку. По информации издания, следователь принял решение о задержании Андрея Насиковского на трое суток. При этом Насиковский, который почти сутки как был задержан правоохранителями, до сих пор не встречался с адвокатом.
Ранее "Главред" сообщал, что сам Андрей и его мать Елена, опасались что на Насиковского и Александра Храмцова, на которого зарегистрирован джип Porsche Cayenne, могут повестить дело о нападении на Татьяну Чорновол.
Ранее "Главред" сообщал, что МВД расследуют три версии нападения на журналистку – профессиональная деятельность, ДТП и провокация со стороны определенных лиц. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.
Фото: Facebook Андрея Насиковского