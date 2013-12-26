Политолог о Евромайдане: в шоке и Кремль, и Европа

Протесты на Евромайдане стали самым важным событием украинской политики в 2013 году, причем массовые акции шокировали не только украинскую власть, но и Россию с Европой.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виктор Небоженко.

По словам эксперта, тремя главными событиями уходящего года стали "отказ Украины от Ассоциации с ЕС, тайный договор с Кремлем (в результате переговоров Виктора Януковича и Владимира Путина - ред.) и Евромайдан", причем последнее из них является самым важным.

"Никто не подозревал, что миллион человек, опираясь исключительно на чувство негодования и чувство справедливости, выйдут на демонстрацию протеста. В шоке не только Кремль, Янукович или лидеры оппозиции – в шоке и Европа", - считает Небоженко.

"Последний раз такое было 20 лет назад на Александрплац в Берлине, когда миллион счастливых немцев праздновал объединение страны. Не Майдан, а именно миллионная демонстрация теперь всегда будет висеть, как Дамоклов меч, над любим политическим режимом в Украине", - отметил политолог.

"Дело даже не в Майдане, а в миллионной демонстрации, которые будут повторяться при любом режиме власти, как только население будет недовольно наглостью и несправедливостью правящих политиков", - добавил он.

Напомним, Небоженко также считает, что следующий год для Украины будет связан с геополитической неопределенностью - Киев не присоединится ни к России, ни к ЕС.

Политические итоги 2013 года от "Главреда" читайте здесь.