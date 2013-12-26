Активисты Евромайдана рассказали, сколько еще готовы протестовать

Абсолютное большинство участников акций протеста на Евромайдане готовы продолжать митинги "столько, сколько будет нужно". Так, продолжать выступления готовы 74% участников Майдана-митинга и 80% Майдана-лагеря.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Киевским международным институтом социологии, пишет УНИАН.

По словам социологов, Майдан сейчас существует в двух формах - как митинг с изменчивым составом участников, особенно массовый – в выходные дни, и как стационарный лагерь, где люди находятся относительно постоянно и обеспечивают жизнедеятельность Майдана (охрану, организационные функции, приготовление еды, уборку и т.п.).

По результатам опроса, заставить людей уйти с Майдана может выполнение всех требований, которые там были выдвинуты – такую позицию занимают 74% участников митинга и 64% -лагеря, еще 28,5% на Майдане-митинге и 25% на Майдане-лагере готовы удовлетвориться выполнением нескольких основных требований.

Объективные причины, которые могут заставить покинуть Майдан (работа, учеба), значительно менее весомы для участников лагеря (4%), чем для митингующих (16,5%), равно как и усталость, плохое самочувствие (могут быть причиной для того, чтобы уйти с Майдана, для 13% участников митинга и 4% лагеря). Не будут значимыми причинами уйти с Майдана и разочарование в лидерах (на это указали всего 7,5% людей на Майдане-митинге и 5,5% - на Майдане-лагере), репрессии (6% и 2%), холод (2% и 1%).

Активисты обоих Майданов, особенно лагеря, значительно больше, чем население в целом, готовы принимать участие в разных формах протеста, причем Майдан-митинг – больше в мирных, а Майдан-лагерь – в силовых. Наибольшая готовность обоих Майданов - к участию в санкционированных митингах и демонстрациях (71% на Майдане-митинге и 52% - на Майдане-лагере), в забастовках (соответственно, 43% и 32%), сборе подписей под коллективными воззваниями (37% и 30%), бойкоте решений органов власти (36% и 31%), пикетировании государственных учреждений (35% и 38,5%), в создании независимых от властных структур вооруженных формирований (15% и 21%), в захвате зданий (14% и 19.5%), в голодовках протеста (11% и 11%).

Опрос показал, что на Майдане-лагере преимущество мужского населения абсолютно: 85% (на Майдане-митинге – 56%). По возрасту они почти совпадают: средний возраст участника митинга – 36 лет (38% в возрасте от 15 до 29 лет, 49% – 30–54 года, 13% – 55 лет и старше), лагеря – 38 лет (34% в возрасте от 16 до 29 лет, 52% – 30–54 года, 14% – 55 лет и старше).

Образовательный уровень участников Майдана-лагеря несколько ниже, чем Майдана-митинга, но выше, чем в структуре населения страны: 49% с высшим образованием (63% на Майдане-митинге), 40% – со средним общим и средним специальным образованием (22%), 10% – с неоконченным высшим (13%), 2% – с неполным средним (1%). По роду занятий среди участников обоих Майданов наибольшую группу составляли специалисты с высшим образованием, однако на Майдане-митинге их несколько больше – 40%, на Майдане-лагере – 22%. В целом, и Майдан-митинг, и Майдан-лагерь представляют людей различных занятий: студенты (12% на митинге и 10% – в лагере), предприниматели (соответственно, 9% и 12%), руководители (8% и 4%), рабочие (7% и 14%), пенсионеры (9% и 11%).

На Майдане-лагере больше тех, кто не имеет постоянного места работы (16%, из них 8% подрабатывают в разных местах, и 8% источников дохода не имеют). На стационарном Майдане-лагере явно преобладают приезжие (81%), в отличие от воскресного Майдана, где 57% составляли киевляне. Среди приезжих на обоих Майданах больше всего было жителей Западного региона (52% на митинге и 42% в лагере), однако в структуре Майдана-лагеря чуть больше представлены выходцы из других регионов: из Центральной Украины (34% и 31%), Южной и Восточной (23% и 17%).

Приехали люди из разных населенных пунктов: 32% – из областных центров, 23% – из больших городов, 23% – из небольших городов и 22% – из сел. На обоих Майданах чуть больше половины участников дома общаются на украинском языке, на Майдане-митинге 27% – русскоязычные, 18% – общаются и на украинском, и на русском, 1% – иноязычных, а на Майдане-лагере русскоязычных чуть меньше (20%), зато больше двуязычных (28%).

Большинство приезжих Майдана-лагеря прибыли в Киев самостоятельно (76%), но по сравнению с Майданом-митингом среди них существенно больше тех, кто приехал организовано – одной из партий (12%), общественных организаций (12%). Это – значительно больше, чем на Майдане-митинге, на который организовано приехало 8%.

Чуть больше среди участников Майдана-лагеря и членов партий (15%), общественных организаций (9%) и общественных движений (6%). Впрочем, большинство (70%) не принадлежит ни к одной из партийных или общественных организаций. На Майдане-митинге таких было больше – 92%.

Мотивы, которые заставили людей не только выйти на Майдан, но и остаться там в лагере, те же, что и у тех, кто вышел на митинг: на первом месте - жестокое избиение демонстрантов в ночь на 30 ноября, репрессии (69%), далее - отказ Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом (40%), стремление сменить власть в Украине (39%) и стремление изменить жизнь в Украине (36%).

Призывы оппозиции были стимулом для 7% участников, мотив "отомстить власти за все, что она творит", имеют 10% (вдвое больше, чем среди участников Майдана-митинга). Основные требования и Майдана-митинга, и Майдана-лагеря одинаковы, однако их значимость несколько отличается: для участников лагеря на первом месте требования политические – отставка правительства (74.5%), отставка Виктора Януковича и проведение досрочных президентских выборов (66%) и на третьем месте - освобождение арестованных участников Майдана, прекращение репрессий (64%).

А для участников Майдана-митинга требование освобождения арестованных было главным (82%).

Также социологи предложили участникам Майдана-лагеря определить три минимальных требования, которые их могут удовлетворить, и они оказались теми же: отставка правительства (55%), отставка Виктора Януковича (33%) и освобождение арестованных участников Майдана вместе с прекращением репрессий (31.5%). При выборе трех главных требований респонденты выбрали такие: освобождение арестованных участников Майдана, прекращение репрессий (58%), отставку правительства (51%), отставку Виктора Януковича и проведение досрочных президентских выборов (49,5%).

Участники Майдана-лагеря чуть менее склонны к поддержанию переговорного процесса с властью по сравнению с Майданом-митингом: на Майдане-лагере согласны с предложением провести круглый стол переговоров с участием власти, оппозиции и общественных лидеров при посредничестве международных организаций 45%, не согласны – 47%, а на Майдане-митинге согласны на переговоры 51%, однако 41.5% считают, что никаких переговоров с властью вести не нужно.

Опрос проводился 20 декабря, всего было опрошено 515 человек.

Больше о протестах на Майдане и политических итогах года для Украины читайте в статье "Главреда": Майдан, судьба Тимошенко и награда России: Топ-10 украинской политики за год.