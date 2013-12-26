К дому Захарченко пришли активисты с портретами избитой Татьяны Чорновол: опубликованы фото

У дома министра внутренних дел Виталия Захарченко прошла акция, участники которой принесли портреты избитой журналистки Татьяны Чорновол и выложили из них надпись "тут живет палач".

Об этом сообщает "Украинская правда".

В акции приняли участие несколько сотен человек.

Стоит отметить, что накануне своего избиения Татьяна Чорновол обнародовала репортаж о месте проживания главы МВД.

По словам протестующих, к ним на несколько минут вышел неизвестный мужчина, который заверил, что Захарченко в этом месте не живет.

Кроме того, к митингующим приехал наряд милиции. Убедившись, что акция имеет мирный характер, милиционеры уехали.

В свою очередь, протестующие разложили перед забором окровавленные портреты Захарченко, создав из них большую надпись "Тут живет палач".

Напомним, ранее подобный пикет прошел у здания МВД в Киеве.

Главные подробности избиения и расследования дела Татьяны Чорновол смотрите в спецтеме "Главреда".