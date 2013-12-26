К дому Захарченко пришли активисты с портретами избитой Татьяны Чорновол: опубликованы фото

У дома главы МВД прошла акция, участники которой принесли портреты избитой журналистки и выложили надпись "Тут живет палач".
Об этом сообщает "Украинская правда".
В акции приняли участие несколько сотен человек.
Стоит отметить, что накануне своего избиения Татьяна Чорновол обнародовала репортаж о месте проживания главы МВД.
По словам протестующих, к ним на несколько минут вышел неизвестный мужчина, который заверил, что Захарченко в этом месте не живет.
Кроме того, к митингующим приехал наряд милиции. Убедившись, что акция имеет мирный характер, милиционеры уехали.
В свою очередь, протестующие разложили перед забором окровавленные портреты Захарченко, создав из них большую надпись "Тут живет палач".
Напомним, ранее подобный пикет прошел у здания МВД в Киеве.
Главные подробности избиения и расследования дела Татьяны Чорновол смотрите в спецтеме "Главреда".