Новые подробности дела об избиении Татьяны Чорновол: милиция расширила обвинение

Следствие дополнило материалы дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

Отметим, что ранее избиение Чорновол было квалифицировано как "хулиганство", позже статью изменили на "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

После новых изменений в деле фигурируют обвинения по двум статьям: ч. 2 ст. 296 "хулиганство, совершенное группой лиц", и ч. 1 ст. 121 "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

Напомним, журналистка Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря.

По предварительным данным, активистка ехала в собственной машине, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин.

Неизвестные избили Чорновол, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол, а глава МВД Виталий Захарченко сообщил, что установлены три человека, которые причастны к нападению, двое из них задержаны.