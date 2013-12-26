В МВД сообщили, о чем рассказали подозреваемые в избиении Татьяны Чорновол

Дело об избиении журналистки Татьяны Чорновол обрастает все новыми подробностями.

Так, в МВД сообщили о результатах допроса подозреваемых, передает "Интерфакс-Украина".

"Двое задержанных допрошены. Установлено что один из них ранее уже имел проблемы с законом. Также продолжается розыск еще одного подозреваемого. Следствием установлено, что он имел отношение к определенным коммерческим структурам и руководил предприятием, которому была подконтрольна телекомпания ТВі", - сообщили в милиции.

Также в МВД отметили, что для получения дополнительной информации на допрос были вызваны народные депутаты Николай Княжицкий и Виталий Ярема (от фракции "Батькивщина"), и внефракционный депутат Давид Жвания.

Кроме того, были изъяты видеозаписи с камер наблюдения на АЗС и автодороге, по которой двигались автомобили. Эти записи сейчас анализируются.

"Уже допрошена сама Татьяна Чорновол, которая подробно объяснила характер нанесения ей травм, в связи с чем производство дополнительно квалифицировано по статье "нанесение тяжких телесных повреждений". Допрошено уже несколько десятков свидетелей, в том числе отец потерпевшей, который указал, что видеорегистратор с машины дочери он передал народному депутату Яреме", - отметили в милиции.

Само устройство и запись следствию так и не были предоставлены, что не позволяет детально и полно установить обстоятельства происшествия, сообщили в МВД.

Также в МВД сообщили, что продолжают следственные действия и экспертизы.

Главные подробности дела об избиении Татьяны Чорновол смотрите в спецтеме "Главреда".