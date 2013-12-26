"Майдан" избрал президиум: Руслана, активистка и политики

Народное объединение "Майдан", о создании которого было объявлено на акции протеста в Киеве 22 декабря, избрало президиум. Учредительные документы на регистрацию будут поданы за подписью координатора президиума, певицы Русланы Лыжичко.

Об этом сообщил член совета "Майдана", политолог Игорь Жданов, пишет "ЛІГАБізнесІнформ".



В состав президиума, кроме Русланы, вошли народные депутаты Андрей Ильенко ("Свобода"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Валерий Пацкан ("УДАР"), а также активистка Елизавета Щепетильникова. Еще двух членов президиума - одного по квоте общественных организаций, второго - от инициативы Першого грудня - утвердят на следующем заседании совета "Майдана".



"Координатором президиума на месяц избрана Руслана Лыжичко. Она будет подавать документы на регистрацию, именно ее подпись будет стоять под историческими документами о создании совета "Майдана", - также отметил Жданов.

По его словам, координаторы будут меняться каждый месяц. Кроме того, в составе совета сформированы 8 комиссий по направлениям деятельности: программная комиссия, комиссия по внешнеполитическим вопросам и вопросам евроинтеграции, культурная комиссия, комиссия по вопросам молодежи и студенчества, информационная комиссия, мобилизационная (которая также будет заниматься сотрудничеством с регионами) комиссия, комиссия по работе с общественными организациями и профсоюзами, правозащитная комиссия.

Напомним, оппозиция заявляла, что создает объединение "Майдан" для того, чтобы охватить протестами всю Украину, сменить систему власти и добиться принятия новой Конституции. Больше о задачах, заявленных оппозицией, читайте здесь.