Задержан третий подозреваемый в избиении Чорновол

Задержан третий подозреваемый в избиении журналистки Татьяны Чорновол.
Милиция задержала третьего подозреваемого в избиении журналистки Татьяны Чорновол.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Украинская правда".
"В рамках расследования уголовного производства по факту избиения Татьяны Чорновол задержан третий подозреваемый, который находился в розыске", - говорится в заявлении.
Сейчас ведется допрос задержанного.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее по делу об избиении журналистки уже были задержаны два человека: Андрей Насиковский и Александр Храмцов.
По данным МВД, один из них уже имел проблемы с законом.
Третий подозреваемый - Сергей Котенко, якобы руководил предприятием, которому была подконтрольна телекомпания ТВі.
Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".