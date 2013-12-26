Задержан третий подозреваемый в избиении Чорновол

Милиция задержала третьего подозреваемого в избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Украинская правда".

"В рамках расследования уголовного производства по факту избиения Татьяны Чорновол задержан третий подозреваемый, который находился в розыске", - говорится в заявлении.

Сейчас ведется допрос задержанного.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее по делу об избиении журналистки уже были задержаны два человека: Андрей Насиковский и Александр Храмцов.

По данным МВД, один из них уже имел проблемы с законом.

Третий подозреваемый - Сергей Котенко, якобы руководил предприятием, которому была подконтрольна телекомпания ТВі.

Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".