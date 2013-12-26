Татьяна Чорновол рассказала о версиях своего избиения: опубликовано видео

Журналистка Татьяна Чорновол свое избиение связывает с профессиональной деятельностью и расследованиями об условиях жизни руководителей государства.

Об этом она заявила в интервью "5 каналу", передает "Украинская правда".

В частности, журналистка отметила, что нападение могло быть связано с ее деятельностью вокруг Автомайдана и расследования об имениях высших чиновников страны.

"У меня много разных вариантов. Это могла быть моя работа с Автомайданом. В частности, перед этим инцидентом я была на имении Захарченко и была на имении Пшонки", - заявила она.

Другими вариантами Чорновол назвала свое открытие "нового Межигорья".

"Дальше это могло быть связано с тем, что я недавно открыла новое Межигорье Януковича - не то, которое у него в селе Новые Петровцы, а еще одно - в Конча-Заспе. Еще более шикарное, чем старое, которое он построил. Там нет лишь отделки", - заметила Чорновол.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в МВД сообщили о задержании третьего подозреваемого в избиении журналистки и заявили, что уже допрашивают его.

Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: 5 канал