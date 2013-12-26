Кужель рассказала, как оппозиция планировала побег Тимошенко

Оппозиция планировала выкрасть Юлию Тимошенко еще из киевского СИЗО.

Об этом заявила нардеп от "Батькивщины" Александра Кужель, передает Радио Свобода.

"Мы могли ее выкрасть еще в СИЗО в Киеве. Там за деньги ее бы вынесли на руках и отдали бы оппозиции. Я лично готовилась и хотела это сделать. Готовы были 15 ребят, и в той же харьковской больнице ее бы не было", - призналась депутат.

В то же время, сама Тимошенко была категорически против такого сценария.

"Она (Юлия Тимошенко – прим. ред.) сказала: "Никогда, потому что скажут, что я виновна", "Буду этот крест нести до конца", - рассказала Кужель.

Также депутат отметила, что освобождение Тимошенко произойдет только на законных основаниях.

"Она только законным путем готова выйти на свободу, потому что она знает, что не виновата. Она знает, что это сфабрикованное политическое дело. И она сейчас не имеет другого выхода, чем доказать своим внутренним терпением свою гражданскую позицию относительно невиновности. А мы будем дальше в таком же плане, и действовать", - подчеркнула Кужель.

Напомним, ранее Тимошенко обнародовала рекомендации Евромайдану после избиения журналистки Татьяны Чорновол.