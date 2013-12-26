Янукович сменил 22 руководителей районов в 14 областях

Президент Украины Виктор Янукович назначил 22 председателей районных государственных администраций в 14 областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Черниговской области председателем Сребнянской райадминистрации назначен Сергей Делия.

В Черновицкой области председателем Кицманской райадминистрации назначен Виталий Темеривский.

В Черкасской области председателем Драбовской райадминистрации назначен Александр Савенко.

В Херсонской области председателем Чаплинской райадминистрации назначен Александр Шумея.

В Харьковской области председателем Змиевской райадминистрации назначен Николай Мурыгин, председателем Зачепиловской райадминистрации назначена Елена Подколизная.

В Тернопольской области председателем Козовской райадминистрации назначен Дмитрий Михайлюк, председателем Зборовской райадминистрации назначен Юрий Козицкий, председателем Бережанской райадминистрации назначен Юрий Пудлык.

В Сумской области председателем Бурынской райадминистрации назначен Виталий Мельник.

В Ровенской области председателем Дубенской райадминистрации назначен Руслан Сивый, председателем Ровенской райадминистрации назначен Анатолий Каминский.

Во Львовской области председателем Пустомытовской райадминистрации назначен Владимир Керницкий.

В Луганской области председателем Миловской райадминистрации назначен Юрий Гарбуз.

В Кировоградской области председателем Ульяновской райадминистрации назначен Михаил Торянык, председателем Новомиргородской райадминистрации назначен Сергей Шевченко.

В Ивано-Франковской области председателем Косивской райадминистрации назначен Андрей Клуб, председателем Городеньковской райадминистрации назначен Василий Емчук, председателем Галицкой райадминистрации назначен Владимир Бродович.

В Запорожской области председателем Куйбышевской райадминистрации назначен Юрий Савчук, председателем Новониколаевской райадминистрации назначен Александр Кириенко.

В Одесской области председателем Овидиопольской райадминистрации назначен Владимир Турица, председателем Ренийской райадминистрации назначен Александр Сошенко.

Напомним, как сообщал "Главред", 16 декабря Янукович принял решение уволить 24 председателей районных государственных администраций в одиннадцати областях.

Также отметим, что сегодня глава государства заявил о своей решимости провести "радикальные престановки" в руководстве страны.