В МВД объяснили, зачем вызвали депутатов на допрос по делу об избиении Татьяны Чорновол

Причиной вызова на допрос по делу об избиении Татьяны Чорновол троих народных депутатов стала необходимость отработать любую информацию, которая может помочь следствию.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В милиции отметили, что следствием отрабатывается вся любая информация, в том числе из открытых источников.

"Следователи проанализировали выступление бывшего владельца телеканала ТВi Константина Кагаловского, в котором он отмечает, что к рейдерскому захвату этого телевизионного канала причастно лицо, которое фигурирует в деле по поводу избиения Татьяны Чорновил. Также Кагаловский отмечает, что к деятельности подозреваемого имеют отношение народные депутаты Николай Княжицкий и Давид Жвания", - подчеркнули в МВД.

"Вызов на допрос в Главное следственное управление МВД Украины этих народных депутатов связан с необходимостью выяснить информацию, изложенную Кагаловским. В частности, по их причастности к совершенному уголовному преступлению", - заявили в милиции.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в МВД сообщили, что вызвали на допрос народных депутатов Николая Княжицкого и Виталия Ярему (фракция "Батькивщина"), а также внефракционного депутата Давида Жванию.

Кроме того, в милиции рассказали о результатах допроса подозреваемых, задержанных по делу об избиении журналистки.

Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".