Завтра в Харькове продолжится суд по делу ЕЭСУ

В Харькове завтра, 27 декабря, состоится очередное заседание суда по делу корпорации "Единые энергетические системы Украины" по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает УНИАН.

Заседание Киевского районного суда назначено на 10.00.

На прошлом заседании защита экс-премьера в очередной раз требовала закрыть дело ЕЭСУ, ссылаясь на то, что оно уже было закрыто, и законность этого решения подтверждал Верховный суд Украины.

В свою очередь судья оставил ходатайство защиты без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствие подсудимой Тимошенко.

НАпомним, предыдущее заседание по делу ЕЭСУ состоялось 6 декабря и продолжалось около 30 минут. Затем был объявлен перерыв до 27 декабря – из-за отсутствия подсудимой.