Татьяна Чорновол рассказала, о чем думала во время избиения: опубликовано видео

Избитая журналистка Татьяна Чорновол рассказала о своих переживаниях во время инцидента.
Журналистка Татьяна Чорновол во время избиения думала о том, что ее собираются убить.
Об этом она сообщила ТСН.
"Было страшно, когда меня били, я думала, что меня убьют", - сказала пострадавшая и добавила, что у нее есть много врагов.
Тем временем, Чорновол уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.
Врачи оценивают ее состояние как стабильное, средней тяжести.
Сама Татьяна рассказала, что чувствует себя немного лучше и готовится к новой операции в субботу.
Напомним, в больницу журналистка попала с сотрясением мозга, переломами носа и многочисленными гематомами.
Также напомним, что сегодня был задержан третий подозреваемый в деле об избиении Чорновол.
Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".Видео: ТСН