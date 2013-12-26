Татьяна Чорновол рассказала, о чем думала во время избиения: опубликовано видео

Журналистка Татьяна Чорновол во время избиения думала о том, что ее собираются убить.

Об этом она сообщила ТСН.

"Было страшно, когда меня били, я думала, что меня убьют", - сказала пострадавшая и добавила, что у нее есть много врагов.

Тем временем, Чорновол уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Врачи оценивают ее состояние как стабильное, средней тяжести.

Сама Татьяна рассказала, что чувствует себя немного лучше и готовится к новой операции в субботу.

Напомним, в больницу журналистка попала с сотрясением мозга, переломами носа и многочисленными гематомами.

Также напомним, что сегодня был задержан третий подозреваемый в деле об избиении Чорновол.

Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".