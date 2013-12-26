США заявили о разочаровании перевыборами в Украине

В США выразили разочарование повторными выборами в Верховную Раду в пяти одномандатных округах.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти выборы не были проведены в соответствии с международными стандартами. Существуют достоверные доказательства, что результаты выборов были искажены большим количеством нарушений избирательного законодательства", - отметили в американском посольстве.

Также США призвали провести тщательное расследование всех зарегистрированных нарушений и привлечь виновных к ответственности.

"Правительство Украины должно принять дополнительные меры для обеспечения того, чтобы будущие выборы, в частности президентские выборы 2015 года, происходили в соответствии с обязательствами Украины придерживаться демократических стандартов", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее ЦИК огласил официальные результаты выборов в проблемных округах.