США заявили о разочаровании перевыборами в Украине

В США выразили свое разочарование перевыборами в проблемных округах, которые прошли в Украине 15 декабря.
В США выразили разочарование повторными выборами в Верховную Раду в пяти одномандатных округах.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, передает "Интерфакс-Украина".
"Эти выборы не были проведены в соответствии с международными стандартами. Существуют достоверные доказательства, что результаты выборов были искажены большим количеством нарушений избирательного законодательства", - отметили в американском посольстве.
Также США призвали провести тщательное расследование всех зарегистрированных нарушений и привлечь виновных к ответственности.
"Правительство Украины должно принять дополнительные меры для обеспечения того, чтобы будущие выборы, в частности президентские выборы 2015 года, происходили в соответствии с обязательствами Украины придерживаться демократических стандартов", - отмечается в заявлении.
Напомним, ранее ЦИК огласил официальные результаты выборов в проблемных округах.