В МВД опасались провокаций на митинге у здания министерства: опубликовано видео

В МВД ожидали провокаций от некоторых участников пикета, которые закрывали свои лица.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"На митинге, который проходил 25 декабря под МВД, находилась группа молодых людей, которые скрывали свои лица под масками. Они избегали фотокорреспондентов, а операторы телеканалов их будто не замечали", - говорится на официальном сайте милиции.

Также в МВД подчеркнули, что "во время провокаций, которые проходили раньше у административных зданий и на Майдане Независимости, были похожие молодчики".

"Вследствие таких провокативных действий, как показали события тех дней, могут пострадать обычные люди", - предупредили в милиции.

Кроме того, правоохранители попросили людей остерегаться возможных провокаций и попросили предоставлять информацию о провокаторах.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее появилась информация, что охраной здания МВД во время пикета 26 декабря был занят, в частности, особый спецназ Внутренних войск "Омега", который специализируется на освобождении заложников.