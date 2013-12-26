Депутат о своем допросе по делу Татьяны Чорновол: я так и не понял, зачем вызывали

Народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий после допроса в МВД по делу об избиении Татьяны Чорновол так и не понял, зачем его туда вызывали.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Был в милиции. Дал показания по делу избиения Татьяны. Почему вызвали – так и не понял. Они тоже. Кроме Чорновол в этом деле никого не знаю", - написал депутат.

Отметим, что ранее в МВД причиной вызова депутатов на допрос называли заявления бывшего владельца ТВi Константина Кагаловского, который заявил, что нардепы Давид Жвания и Николай Княжицкий имеют отношение к третьему задержанному по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновил.

"Следователями проанализированы выступление бывшего владельца телеканала "ТВi" Константина Кагаловского, в котором он отмечает, что к рейдерскому захвату этого телевизионного канала причастно лицо, которое фигурирует в деле по поводу избиения Татьяны Чорновол. Также Кагаловский отмечает, что к деятельности подозреваемого имеют отношение народные депутаты Николай Княжицкий и Давид Жвания", - говорится в сообщении МВД.

Ранее Княжицкий сообщал, что информация о вызове его на допрос из-за знакомства с подозреваемыми в избиении журналистки не соответствует действительности.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее по делу об избиении журналистки уже были задержаны два человека: Андрей Насиковский и Александр Храмцов.

Третий подозреваемый - Сергей Котенко, якобы руководил предприятием, которому была подконтрольна телекомпания ТВі.

Главные подробности дела об избиении журналистки смотрите в спецтеме "Главреда".