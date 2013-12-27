Участникам Антимайдана не заплатили: они устроили погром, опубликовано видео

В интернете появилось видео, на котором жители Запорожья, которые не получили деньги за участие в киевском Антимайдане, устроили настоящий бунт в поезде, который вез их домой.

Антимайдановцы срывали в вагонах стоп-краны и били стекла, сообщает Запорожье. Комментарии.

Самом интересным оказалось то, что люди прилепили к стеклам вагонов стикеры с надписью "Вимога №1 – відставка Януковича!"

На вокзале в Запорожье участники Антимайдана пожаловались местным журналистам, что их обманули и не выплатили обещанные деньги. В частности, представители Партии регионов обещали за поездку в Киев по 500 гривен, а на руки выдали всего по 250.

Как ранее писал "Главред", это уже не первый скандал вокруг оплаты участников митингов Партии регионов в поддержку политики властей.

В частности, 23 декабря возле штаба Партии регионов в правительственном квартале Киева участники провластного митинга в Мариинском парке устроили акцию протеста: активистам не выплатили обещанное вознаграждение.

По их словам, после завершения акции люди не получили денег от посредников. Заплатить им якобы обещали, но расчет затянулся на несколько часов.

"Нас больше 80 человек. Каждому платить обещали по 100-200 гривен за день… Больше 1000 долларов в целом. Если посчитать, там сумасшедшая сумма получается. Нам все заплатили, но не нам, а людям, которые должны были деньги нам отдать. А они в последний день уехали, где-то потерялись", – жаловались активисты.

Фото: Запорожье. Комментарии, видео: Alex bozhenov